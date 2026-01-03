RoboCop | Rogue City il team sta lavorando ad un nuovo action GDR | di cosa si tratta?

Teyon, dopo il riscontro positivo di RoboCop: Rogue City, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto nel genere action GDR. Sebbene i dettagli siano ancora riservati, l’obiettivo è continuare a offrire esperienze coinvolgenti e di qualità ai giocatori. Restano da scoprire le caratteristiche e le modalità di gioco di questo prossimo titolo, che si inserisce nel solido percorso della casa sviluppatrice nel settore dei videogiochi.

Dopo il successo di RoboCop: Rogue City, Teyon ha ufficialmente confermato di essere già al lavoro su un nuovo progetto. Lo studio polacco, noto anche per Terminator: Resistance, ha svelato l'esistenza di un action GDR ancora avvolto dal mistero, con l'annuncio che non è arrivato tramite un reveal pubblico, ma attraverso alcuni annunci di lavoro che hanno fornito i primi indizi concreti sul prossimo titolo. Al momento, però, non sono stati condivisi dettagli su ambientazione, prospettiva o periodo di uscita, lasciando intendere che il progetto sia nelle fasi iniziali. Le informazioni disponibili sul sito ufficiale del team provengono principalmente dalle posizioni aperte per ampliare il team di sviluppo.

