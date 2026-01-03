Rkomi ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Martina Cabassi, condividendo su Instagram una foto durante una vacanza al mare. La coppia, composta dal famoso rapper milanese e dall’imprenditrice digitale, si mostra in un momento di relax in compagnia. La notizia conferma il legame tra i due, aggiungendo un nuovo capitolo alla vita privata dell’artista.

Il rapper milanese ha condiviso su Instagram una tenera foto mentre è in vacanza al mare con l'imprenditrice digitale (e sorella della fidanzata di Ernia, suo grande amico). La voce circolava da mesi, e ora la conferma social: è amore!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rkomi ufficializza la sua storia d'amore con Martina Cabassi

Leggi anche: Martina Cabassi e Rkomi: il segreto dietro la loro storia d’amore

Leggi anche: Rkomi pubblica la prima foto con la fidanzata Martina Cabassi: la nuova storia d’amore del cantante

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rkomi ufficializza la sua storia d'amore con Martina Cabassi; Rkomi esce allo scoperto, la foto che ufficializza la storia con Martina Cabassi: la sorella è fidanzata con un altro cantante (suo...; Martina Cabassi, chi è la fidanzata di Rkomi: la foto che ufficializza la relazione; Rkomi esce allo scoperto e ufficializza la sua nuova relazione: chi è Martina Cabassi.

Rkomi ufficializza la sua storia d'amore con Martina Cabassi - Il rapper milanese ha condiviso su Instagram una tenera foto mentre è in vacanza al mare con l'imprenditrice digitale (e sorella della fidanzata di Ernia, suo grande amico). vanityfair.it