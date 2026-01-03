Rkomi ufficializza la sua storia d' amore con Martina Cabassi
Rkomi ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Martina Cabassi, condividendo su Instagram una foto durante una vacanza al mare. La coppia, composta dal famoso rapper milanese e dall’imprenditrice digitale, si mostra in un momento di relax in compagnia. La notizia conferma il legame tra i due, aggiungendo un nuovo capitolo alla vita privata dell’artista.
Il rapper milanese ha condiviso su Instagram una tenera foto mentre è in vacanza al mare con l'imprenditrice digitale (e sorella della fidanzata di Ernia, suo grande amico). La voce circolava da mesi, e ora la conferma social: è amore!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
