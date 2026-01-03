Rkomi presenta la fidanzata Martina Cabassi Ecco chi è e perché c’entra anche il collega e amico Ernia

Rkomi ha recentemente condiviso pubblicamente la sua relazione con Martina Cabassi, una figura conosciuta nel suo cerchio personale. La loro storia ha attirato l’attenzione, anche per la presenza di un collegamento con il collega e amico Ernia. In passato, Rkomi ha mantenuto un atteggiamento riservato riguardo alle sue relazioni, anche quando si sono trattate di figure note come Paola Di Benedetto, Havana Plevani e Viviana Vogliacco.

Rkomi ha sempre vissuto con discrezione le relazioni sentimentali anche quando le ex sono state "illustri" come Paola Di Benedetto, Havana Plevani e Viviana Vogliacco. Restio a parlarne nelle interviste, stavolta il cantautore ha fatto uno strappo alla regol a. Infatti sui social ha condiviso un momento di relax, in vacanza al caldo, assieme alla sua fidanzata attuale. Lui seduto mentre fuma una sigaretta, lei sulle sue gambe in un attimo di pausa mentre legge un libro. I fan si sono subito interrogati su chi fosse la misteriosa ragazza. Detto, fatto. La nuova compagna di Rkomi è Martina Cabassi nota per essere influencer e imprenditrice digitale.

