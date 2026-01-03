Ritorna Andrea Costa Sarà l’ex difensore a guidare la Primavera

Il Torino ha annunciato il ritorno di Andrea Costa come nuovo allenatore della squadra Primavera, sostituendo l’esonerato Francesco Turrini. Questa scelta mira a rafforzare il settore giovanile, puntando su un allenatore con esperienza nel settore. Costa assumerà la guida della squadra con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita dei giovani talenti granata, contribuendo allo sviluppo tecnico e tattico del settore giovanile del club.

Arriva una svolta netta alla guida della Primavera granata. Il club ha infatti deciso di esonerare Francesco Turrini e di affidare la panchina ad Andrea Costa (foto). Per l’ex difensore si tratta di un ritorno alle origini e per la Reggiana di una scelta in stile ‘usato sicuro’ visto che il classe ’86 aveva già guidato i ‘baby’ granata nella stagione 2023-2024. Un’annata dove aveva ottenuto buonissimi risultati, sfiorando anche i playoff con una squadra considerata da tutti non di primo livello. Per Turrini è stata fatale l’ultima sconfitta nella trasferta di Udine, ma già da tempo nell’ambiente c’erano dubbi sul rendimento di una squadra dal buon potenziale che però è attualmente invischiata nei bassifondi della classifica (terzultimo posto a quota 12 punti come l’Udinese, ma dietro per gli scontri diretti e già a -15 dalla vetta occupata dal Como). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

