Rita De Crescenzo su Tiktok | napoletani a Roccaraso anche quest'anno Il sindaco | da lunedì bus a numero chiuso

Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, ha annunciato la sua presenza a Roccaraso anche quest’anno. In risposta alle recenti polemiche, il sindaco ha confermato l’istituzione del servizio di bus a numero chiuso, a partire da lunedì. Questa decisione mira a gestire meglio il flusso di visitatori e garantire la sicurezza in zona durante la stagione invernale.

La tiktoker Rita De Crescenzo suona la carica: andiamo anche quest'anno tutti a Roccaraso. Dopo le polemiche il sindaco della località sciistica conferma il numero chiuso ai bus. E' veramente colpa della tiktoker Rita De Crescenzo, quello che è successo a Roccaraso il 26 gennaio?; Roccaraso, i 220 bus e i barbecue sulla neve: nei video «l'invasione» dei dieci mila napoletani. «Scendevano come i pazzi colpendo le persone come birilli»; Dal Coldplay-Gate all'invasione di Roccaraso: ecco il meglio (del peggio) del 2025. Rita De Crescenzo su Tiktok: "Aggredita col coltello ai Quartieri Spagnoli". Per ora non ci sono denunce - La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo sarebbe stata aggredita da due donne ai Quartieri Spagnoli, a Napoli; secondo i video pubblicati sui social si tratterebbe di questioni personali. Rita De Crescenzo, "spot" per la manifestazione M5S/ "Tutti a Roma": l'appello su TikTok diventa un caso - I grillini non ne sapevano nulla, Libertas insorge per logo RITA DE CRESCENZO A ROMA PER LA PACE. Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana sotto accusa per l'invasione di turisti a Roccaraso: "Domenica prossima saremo il doppio" - Domenica scorsa, la cittadina di Roccaraso si è trovata al centro di un'invasione turistica senza precedenti.

