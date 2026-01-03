Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Atalanta doma la Roma | 1-0

Gli aggiornamenti in tempo reale sulla Serie A 2025/26 includono i risultati delle partite e il percorso delle squadre più importanti. Recentemente, l’Atalanta ha battuto la Roma per 1-0, consolidando la propria posizione in classifica. In questo articolo troverai tutte le ultime notizie sulle gare del campionato italiano e sui progressi dell’Inter di Cristian Chivu.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell'Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.

