Rissa al parco tra minorenni | quattro denunce

Nel Giardino del Gigante, a Cento, si è verificata una rissa tra minorenni, che ha portato a quattro denunce. L'evento ha trasformato il parco in un luogo di tensione, con la presenza di un coltello, fortunatamente non impiegato. La situazione evidenzia l’importanza di interventi per prevenire episodi di violenza tra giovani e garantire la sicurezza pubblica.

Il Giardino del Gigante, a Cento, scambiato per un ring. Spunta anche un coltello che per fortuna non viene utilizzato. La violenta rissa tra studenti delle superiori viene ripresa dai telefonini e diffusa sui social. All'arrivo dei carabinieri, i responsabili si danno alla fuga. E così iniziano le indagini, che durano qualche mese, ma, alla fine, alcuni dei partecipanti finiscono nella rete dei militari: si tratta di quattro minori denunciati per i reati di rissa e porto di strumenti od oggetti atti ad offendere. I fatti, contestati ai ragazzini, si sono verificati nel settembre scorso. I carabinieri della stazione di Cento, al termine di una accurata attività di analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza comunali, sono riusciti a dare un'identità ad alcuni dei partecipanti alla violenta rissa tra studenti avvenuta al parco artistico il Giardino del Gigante lo scorso 27 settembre.

