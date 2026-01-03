Rispettate la privacy in questo momento difficile | l’appello di Tommy Lee Jones dopo morte della figlia Victoria Il Daily Mail | Decesso per overdose

Tommy Lee Jones e la sua famiglia hanno condiviso un messaggio di ringraziamento dopo la tragica perdita della figlia Victoria, deceduta a 34 anni. L’attore ha sottolineato l’importanza di rispettare la privacy in questo momento difficile, ringraziando per il supporto ricevuto. La notizia, riportata dal Daily Mail, suggerisce che la morte sia stata causata da un’overdose.

Tommy Lee Jones e la sua famiglia hanno rotto il silenzio sulla morte della figlia Victoria, avvenuta all’età di 34 anni: “Apprezziamo tutte le gentili parole, i pensieri e le preghiere. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile. Grazie”. Ma sul decesso emergono dettagli inquietanti. I paramedici sono arrivati??all’esclusivo hotel Fairmont di San Francisco alle 2:52 del mattino di Capodanno, in seguito alla segnalazione di “una sospetta overdose” con una vittima che aveva subito un “cambiamento di colore”. Il Daily Mail ha ottenuto l’audio del 911 da Broadcastify, che indica che Victoria è stata chiamata con “codice 3 per overdose, cambiamento di colore”, laddove il codice 3 indica un’emergenza che richiede un intervento immediato e sirene spiegate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Rispettate la privacy in questo momento difficile”: l’appello di Tommy Lee Jones dopo morte della figlia Victoria. Il Daily Mail: “Decesso per overdose” Leggi anche: Trovata Morta Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones. Era in una camera d’hotel a San Francisco. Le cause del decesso dell’attrice sono ignote Leggi anche: Tommy Lee Jones rompe il silenzio dopo la morte della figlia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Rispettate la privacy in questo momento difficile”: l’appello di Tommy Lee Jones dopo morte della figlia Victoria. Il Daily Mail: “Decesso per overdose” - La famiglia di Tommy Lee Jones ha rotto il silenzio sulla tragica scomparsa della figlia Victoria, trovata morta all'hotel Fairmont di San Francisco ... ilfattoquotidiano.it

