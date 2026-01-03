Rintracciato cittadino britannico nel Salernitano

Un cittadino britannico è stato rintracciato nel Vallo di Diano, nel Salernitano, dopo essere stato segnalato come scomparso in Puglia nei giorni scorsi. La sua individuazione contribuisce a fare luce sulla vicenda e a garantire la sicurezza dell’individuo. Le autorità hanno continuato le verifiche per chiarire le circostanze del suo allontanamento e assicurare il suo benessere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di nazionalità britannica è stato ritrovato nel Vallo di Diano, nel Salernitano, dopo che nei giorni scorsi ne era stata denunciata la scomparsa in Puglia. L’uomo è stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina a Campostrino, in un tratto di strada compreso tra i comuni di Pertosa e Polla. Il cittadino straniero, apparso in stato confusionario, è stato rintracciato in strada con l’autovettura danneggiata grazie all’intervento dei militari dell’Arma, con il supporto della polizia locale di Polla. Dopo gli accertamenti di rito, é stata accertata l’identità e ricostruite le circostanze dell’allontanamento dell’uomo che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rintracciato cittadino britannico nel Salernitano Leggi anche: Insulti a Mattarella e al Papa sui social: denunciato un cittadino salernitano Leggi anche: Elia Del Grande rintracciato e arrestato dai carabinieri nel Varesotto: era tornato nel paese della strage La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Frode da un milione di dollari in Kirghizistan, russo 44enne arrestato a Merano. Rintracciato dalla polizia in un lussuoso hotel cittadino #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.