Rincaro in Tangenziale a Napoli l?odissea delle monetine | Introvabili 5 centesimi
A Napoli, il rincaro sulla Tangenziale ha reso più difficile trovare monete da 5 centesimi. La scarsità di questa moneta, essenziale per il pagamento del pedaggio, sta creando disagi ai automobilisti. La situazione evidenzia le difficoltà legate alla mancanza di piccoli tagli e alla necessità di trovare soluzioni alternative per affrontare le tariffe di transito.
«Ah vi servono i 5 centesimi?? sorride la barista? Dovete prendere la tangenziale, non è vero? Però dovete andare nel negozio affianco, perché purtroppo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Napoli, aumenta il ticket per la tangenziale: 5 centesimi in più
Leggi anche: Rincari autostrade 2026, Tangenziale di Napoli verso l?aumento a 1,05 euro: la società si approvvigiona di monetine
Ufficiale l’aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli. Manifestazione di protesta lunedì 5 gennaio - Dal 1° gennaio, anche la Tangenziale di Napoli è stata interessata dall’aumento dei pedaggi: costa 1,05 euro. fanpage.it
Aumento del pedaggio e caos ai caselli: protesta annunciata sulla Tangenziale di Napoli - Il nuovo anno si apre con un aumento del pedaggio e il traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli. 2anews.it
Fiamme lungo la Tangenziale di Napoli, brucia il bus turistico - Stamattina un bus turistico è andato alle fiamme lungo la Tangenziale di Napoli all’altezza dello svincolo di Capodichino. internapoli.it
Aumenta il pedaggio in Tangenziale: «5 centesimi in più» Cinque centesimi in più per attraversare Napoli in auto. Il nuovo anno si apre con un rincaro che riguarda migliaia di automobilisti e pendolari. Dal primo gennaio aumenta il pedaggio della Tangenzial - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.