Rimini sigilli alla sede del club Ecco il primo effetto del fallimento

A Rimini, la sede del club biancorosso è stata posta sotto sequestro a seguito della procedura di fallimento. Questa misura rappresenta il primo effetto concreto della liquidazione giudiziale del Rimini, evidenziando le conseguenze legali e amministrative in corso. La situazione richiede attenzione per comprendere le implicazioni future per il club e le parti coinvolte.

Il primo effetto della liquidazione giudiziale del Rimini si è visto in via XX Settembre, sede del club biancorosso. Dove da qualche giorno il curatore fallimentare Fabio Fraternali ha apposto i sigilli in attesa di cambiare le serrature. Un atto dovuto, dopo che prima di Natale il tribunale di Rimini ha dichiarato lo stato di liquidazione giudiziale della società di Giusy Anna Scarcella. A Fraternali ora il compito di gestire il patrimonio del club per soddisfare i creditori, seguendo le disposizioni di legge. Presto avrà in mano tutta la documentazione contabile. Prima un inventario dei beni e dei crediti, poi la vendita di quei beni per reidistribuirne il ricavato tra i creditori.

