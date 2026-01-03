Riforma Pensioni 2026 arriva il nuovo scatto | requisiti in crescita di almeno un mese

La riforma delle pensioni del 2026 prevede un aumento dei requisiti pensionistici di almeno un mese. Nel 2029, si prevede un ulteriore incremento, legato al recupero della speranza di vita dopo la pandemia. Dopo gli aumenti di tre mesi nel biennio 2027-2028, questa revisione riflette la volontà di adeguare le norme alle nuove aspettative di vita, garantendo la sostenibilità del sistema previdenziale.

Nel 2029 i requisiti per il pensionamento subiranno un nuovo incremento, stimato in almeno un mese. L’aumento è legato al recupero della speranza di vita registrato dopo il periodo pandemico, un rimbalzo significativo che ha già determinato l’adeguamento di tre mesi nel biennio 2027-2028. A stabilirlo è il decreto interministeriale del 19 dicembre 2025, firmato dai Ministeri dell’Economia e del Lavoro e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre. L’attuale normativa prevede infatti che l’età pensionabile e gli altri requisiti siano periodicamente adeguati in funzione delle variazioni della speranza di vita. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

