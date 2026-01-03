Rifiuti relazione annuale del Cnel | migliora la gestione dei comuni cresce la spesa media

La relazione annuale del CNEL evidenzia come la gestione dei rifiuti nei comuni sia un tema centrale per le politiche locali, influenzando sia gli aspetti economici che ambientali. Nel 2023 si registra un miglioramento nella gestione e un aumento della spesa media dedicata a questo settore, sottolineando l’importanza di interventi efficaci e sostenibili per garantire servizi adeguati e rispettosi dell’ambiente.

Il servizio rifiuti rappresenta un ambito cruciale delle politiche comunali, sia per il peso finanziario sia per le ricadute ambientali e sociali. La gestione dei rifiuti mostra un miglioramento continuo: la raccolta differenziata è in crescita e ha già raggiunto i livelli fissati dagli obiettivi europei per il 2035, con tredici anni di anticipo, mentre la produzione complessiva di rifiuti rimane stabile o in lieve calo. Il quadro nazionale, tuttavia, resta caratterizzato da forti divari territoriali: i comuni del Nord, soprattutto quelli piccoli e medi, si distinguono per efficienza e buone performance, mentre i grandi centri urbani del Sud e del Centro incontrano maggiori difficoltà, con costi elevati e livelli di raccolta ancora bassi.

