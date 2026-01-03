Il Comune di Rieti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Savino Petrucci, avvenuta all’età di 85 anni. Petrucci è stato un protagonista e promotore del gemellaggio tra Rieti e Nordhorn, siglato nel 2010, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle relazioni tra le due città. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità locale e le relazioni internazionali che ha aiutato a rafforzare.

È venuto a mancare a Rieti, all’età di 85 anni, Savino Petrucci, figura di spicco e principale sostenitore del gemellaggio, formalizzato nel 2010, tra la Città di Rieti e la città tedesca di Nordhorn. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dal Comune di Rieti, che ha espresso il proprio profondo cordoglio per la perdita subita dalla comunità locale. “L’amministrazione comunale di Rieti e il Comitato Gemellaggi e relazioni internazionali del Comune di Rieti – si legge nel comunicato – manifestano un sincero e profondo dolore per la scomparsa di Savino Petrucci. Originario della frazione reatina di Casette ed emigrato a Nordhorn negli anni Sessanta, Petrucci ha sempre mantenuto attivi e vivi i legami tra le due comunità, sia prima che dopo la firma del Gemellaggio, prendendo parte a tutte le iniziative e gli eventi che le due città hanno organizzato e sviluppato nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rieti: morto promotore del gemellaggio con Nordhorn, cordoglio del Comune

