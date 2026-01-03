Richiamata mozzarella di bufala La Contadina | rischio tossine quali sono i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di mozzarella di bufala DOP “La Contadina” del Casertano, a causa di potenziali rischi di tossine. Si consiglia di non consumare i prodotti interessati e di riportarli al punto vendita. È importante verificare i numeri di lotto e seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza alimentare.

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di diversi lotti di mozzarella di bufala DOP prodotti nel Casertano; i prodotti non vanno consumati ma riportati al punto vendita.

Maxi richiamo di mozzarelle con tossine pericolose: i prodotti ritirati.

