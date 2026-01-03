Richiamata mozzarella di bufala La Contadina | rischio tossine quali sono i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di mozzarella di bufala DOP “La Contadina” del Casertano, a causa di potenziali rischi di tossine. Si consiglia di non consumare i prodotti interessati e di riportarli al punto vendita. È importante verificare i numeri di lotto e seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza alimentare.

Richiamata mozzarella di bufala “Cilento” dai supermercati: il lotto interessato e i motivi del ritiro - Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP a marchio Cilento, a causa di un errore nella data di scadenza riportata in etichetta. fanpage.it

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP a marchio Cilento.

