Retiambiente e rifiuti Obiettivi centrati e differenziata al 67 % Soddisfazione di Volpi

Retiambiente si impegna a migliorare la gestione dei rifiuti, con obiettivi di raccolta differenziata al 67%. La soddisfazione di Volpi, amministratore unico, testimonia l’attenzione dedicata alla qualità del servizio. Il tema, molto sentito da cittadini e amministratori, riguarda la pulizia delle strade e la gestione dei cassonetti, elementi fondamentali per un ambiente più pulito e sostenibile.

Un argomento sotto la lente sia dei cittadini che degli amministratori di Retiambiente. Il tema dalla raccolta dei rifiuti, che tanto disagio sta creando tra i cittadini per cassonetti sempre stracolmi e strade sempre più sporche, è all'attenzione dell'amministratore unico della società Fabrizio Volpi che dal suo insediamento sta cercando di migliorare il servizio di raccolta. Un servizio che, al di là delle difficoltà concrete e quotidiane data dalla scarsa collaborazione dei cittadini, qualche risultato lo ha già raggiunto. "Nella raccolta differenziata – spiega Volpi – abbiamo registrato 1300 tonnellate in meno di secco.

