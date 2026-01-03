Rete 4 ‘richiama’ Quarta Repubblica per la situazione in Venezuela

Rete 4 ha deciso di trasmettere uno speciale di Quarta Repubblica questa sera, 3 gennaio 2026, in sostituzione del film Johnny Stecchino. La scelta è legata alla recente situazione politica in Venezuela, con l’attacco degli Stati Uniti e la cattura del presidente Maduro. L’evento segna l’avvio anticipato del 2026 per il programma, che affronta temi di attualità e questioni internazionali.

Complice la delicata situazione in Venezuela, dopo l’attacco USA e la cattura del presidente venezuelano Maduro, Quarta Repubblica inaugura il 2026 prima del previsto con uno speciale in programma questa sera – sabato 3 gennaio – in sostituzione del previsto film di Roberto Benigni, Johnny Stecchino. Attacco in Venezuela, Rete 4 modifica il palinsesto. Mentre la Rai si affida a telegiornali e speciali dei TG nell’arco della giornata, Mediaset tiene accesa Rete 4 per informare sui principali fatti del momento, dalla tragedia di Crans Montana alla situazione in Venezuela. Proprio quest’ultima ha portato ad una ulteriore variazione del palinsesto della rete nel primo sabato dell’anno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rete 4 ‘richiama’ Quarta Repubblica per la situazione in Venezuela Leggi anche: Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 20 ottobre 2025 su Rete 4 Leggi anche: Nobel per la Pace a María Corina Machado, il Venezuela richiama il suo ambasciatore in Norvegia come ritorsione politica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gianluca D’Aiuto richiama candidati e amministratori sulla grave emergenza manutentiva della rete viaria provinciale, decisiva per sicurezza, servizi e sviluppo del territorio salernitano. - facebook.com facebook Gianluca D’Aiuto richiama candidati e amministratori sulla grave emergenza manutentiva della rete viaria provinciale, decisiva per sicurezza, servizi e sviluppo del territorio salernitano. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.