Restyling alle strade cittadine Comune affida appalto

Il Comune di San Prisco ha avviato le procedure per l'affidamento di un appalto volto alla manutenzione straordinaria del manto stradale di diverse vie cittadine. L'intervento, gestito dal settore lavori pubblici, manutenzione e tutela ambientale, mira a migliorare le condizioni delle strade e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini. L'intera operazione si inserisce nel piano di interventi di riqualificazione urbana.

Il responsabile del settore lavori pubblici, manutenzione e tutela ambientale del comune di San Prisco ha avviato le procedure per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di varie vie del territorio comunale.Avviata la procedura negoziata tra tre operatori.

