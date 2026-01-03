La Bcc ravennate forlivese e imolese supporta il restauro dell’Abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena. Grazie ai fondi destinati, si favoriscono interventi di conservazione e consolidamento dell’edificio storico, preservando un importante patrimonio culturale della zona. Questa iniziativa testimonia l’impegno della banca nel valorizzare e tutelare il patrimonio artistico e architettonico del territorio.

La Bcc ravennate forlivese e imolese interviene a sostegno dell’ Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, da tempo alle prese con la necessità di restauri e consolidamento. Rimarcando la sua vocazione di banca del territorio, la Bcc afferma in una nota: "Lo storico complesso è stato recentemente oggetto di un importante intervento conservativo, di fondamentale importanza per mantenere e valorizzarne il patrimonio artistico, culturale e religioso. Completamente rinnovato l’impianto di illuminazione della basilica mentre sono in atto nuovi progetti conservativi per la biblioteca, la sala espositiva ed altri locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restauri all’abbazia del Monte. Fondi dalla Bcc ravennate forlivese e imolese

Leggi anche: Il contributo della Bcc per il restauro dell’abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena

Leggi anche: In pericolo gli affreschi del Capitolo dell’Abbazia del Monte, per il restauro servono 200mila euro: parte la raccolta fondi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Restauri all’abbazia del Monte. Fondi dalla Bcc ravennate forlivese e imolese - La Bcc ravennate forlivese e imolese interviene a sostegno dell’ Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, da tempo alle prese con la necessità di restauri e consolidamento. ilrestodelcarlino.it