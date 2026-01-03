Responsabilità dei docenti nella vita scolastica quotidiana | casi concreti ed elementi di tutela Pillole di Question Time
Il question time del 27 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito il tema della responsabilità dei docenti nella vita scolastica quotidiana. Con l’intervento di Walter Miceli (Anief), si sono analizzati casi concreti e elementi di tutela, offrendo chiarimenti utili per il personale scolastico. Un’opportunità per comprendere meglio i doveri e le responsabilità che accompagnano l’attività educativa e le relative implicazioni legali.
Nel question time del 27 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli (Anief), è stata affrontata una questione centrale per il personale scolastico: la responsabilità in ambito educativo. Un focus particolare è stato posto sull’analisi di casi concreti in cui la responsabilità della scuola è stata accertata o esclusa, e su ciò che i docenti possono fare per tutelarsi nel loro ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
