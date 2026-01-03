Responsabilità dei docenti nella vita scolastica quotidiana | casi concreti ed elementi di tutela Pillole di Question Time

Il question time del 27 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito il tema della responsabilità dei docenti nella vita scolastica quotidiana. Con l’intervento di Walter Miceli (Anief), si sono analizzati casi concreti e elementi di tutela, offrendo chiarimenti utili per il personale scolastico. Un’opportunità per comprendere meglio i doveri e le responsabilità che accompagnano l’attività educativa e le relative implicazioni legali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.