Resilienza e sana follia Gli ingredienti del Gila | Dobbiamo tenere alto l’entusiasmo

Alberto Gilardino sottolinea l'importanza di resilienza e determinazione nel suo approccio, evidenziando come l’entusiasmo sia fondamentale per affrontare le sfide. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha ricordato ai propri giocatori di mantenere alta la motivazione, anche in momenti difficili, puntando su un mix di impegno e fiducia per ottenere risultati positivi contro il Genoa.

Di Lorenzo Vero "Servirà resilienza e anche un po’ di sana follia". Questo lo slogan utilizzato in conferenza stampa da Alberto Gilardino per caricare i propri ragazzi e l’ambiente in vista della sfida contro il Genoa. Una partita speciale soprattutto per l’allenatore, che in rossoblù ha vissuto un trascorso importante prima in campo, poi in panchina: "Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo, li porterò sempre nel cuore. Ricambierò con il massimo impegno e sforzo. Dovrò mettere da parte le emozioni quando l’arbitro fischierà". Per l’occasione, il "Ferraris" sarà tutto esaurito: "Avere molta disciplina tattica in uno stadio così non semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

