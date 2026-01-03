Report sotto attacco dopo il furto dei file al consulente Bellavia FdI | Conflitti di interesse mentre il Carroccio parla di dossieraggio

Report torna al centro dell’attenzione dopo il furto di file al consulente Bellavia. Mentre FdI evidenzia possibili conflitti di interesse, la Lega parla di dossieraggio. La nuova stagione, in programma domani sera su Rai 3, si presenta con tensioni e questioni aperte, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata e obiettiva sui temi trattati.

La nuova stagione non è ancora iniziata (partirà domani sera, su Rai 3), ma già Report torna nell’occhio del ciclone. Suo malgrado. Ieri infatti la trasmissione di Sigfrido Ranucci è stata tirata in ballo per il furto di oltre un milione di file trafugati dallo studio del commercialista e consulente di varie Procure oltre che di Report, Gian Gaetano Bellavia. I file sui politici. L’autrice sarebbe una ex collaboratrice per la quale la procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. La professionista avrebbe copiato fra il 18 giugno e il 25 settembre 2025 l’archivio informatico contenente materiali relativi a persone come Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, John Elkann, Bettino Craxi, Gianni letta, Claudio Lotito, Geronimo La Russa, il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba ed altri esponenti politici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

