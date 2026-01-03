Replica La Promessa in streaming puntata 3 gennaio 2026 | Video Mediaset
Oggi, sabato 3 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset la soap spagnola La Promessa con la terza puntata. In questa puntata, Catalina e Martina tentano di convincere Manuel a cambiare idea riguardo alla sua partenza per l’Italia. Segui gli sviluppi della storia e scopri come si evolvono i rapporti tra i personaggi in questa nuova puntata disponibile online.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 3 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna, alla notizia della sua partenza per l’Italia, Catalina e Martina cercano di far cambiare idea a Manuel. Alonso riferisce a Lorenzo che ha dovuto ripudiare Curro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
