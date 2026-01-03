Replica La forza di una donna 2 in streaming puntate del 3 gennaio | Video Mediaset

Oggi, sabato 3 gennaio, va in onda una nuova puntata della soap turca

Nuovo appuntamento oggi – sabato 3 gennaio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Nisan e Doruk sono tristi perché Sarp non vivrà con loro, ma lui li rassicura dicendo che andrà a trovarli tutti i giorni. Nel frattempo, l'uomo chiede aiuto a Munir per trovare una nuova casa. Bahar va a casa di Ceyda per parlarle e ha uno scontro verbale con Yusuf. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

