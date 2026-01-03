Renate, non si fanno sconti. La Pergolettese è in crisi.

Il Renate si prepara alla prima sfida del 2026 contro la Pergolettese, una squadra in difficoltà. Gli avversari della formazione brianzola non ottengono una vittoria da 15 turni e hanno concluso il girone di andata con due sconfitte strette contro Vicenza e Lecco. Un momento complesso per la Pergolettese, che il Renate potrebbe approfittare per consolidare la propria posizione in classifica.

C’è un dato che colpisce presentando la prima sfida del 2026 del Renate contro la Pergolettese. Gli avversari della compagine brianzola non vincono da 15 giornate e han chiuso il girone di andata con due sconfitte, di misura, al cospetto di Vicenza e Lecco. Strano il cammino dei gialloblù che persero all’esordio al “Voltini“ proprio contro il Renate, ne vinsero tre di fila e poi fine. Oggi alle 17.30 al “Mino Favini“ vanno a caccia della vittoria scaccia-crisi contro i nerazzurri che tutto sommato hanno chiuso il girone di andata bene con la netta vittoria di Busto Arsizio e si presentano alla prima di andata con un giocatore nuovo, ufficializzato ieri pomeriggio ma che già si allena da qualche giorno agli ordini di Luciano Foschi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

