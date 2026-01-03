Regione spesa Fsc 2021-2027 supera i 210 milioni | avviati 270 progetti per oltre due miliardi

La Regione Siciliana ha avviato con successo il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con una spesa complessiva superiore a 210 milioni di euro. A circa un anno dall'inizio del programma, sono stati avviati 270 progetti per un valore totale di oltre due miliardi di euro, dimostrando un impegno costante nell’attuazione degli interventi previsti.

"Il superamento degli obiettivi di spesa e l'approvazione della riprogrammazione da parte di Bruxelles - dice il presidente della Regione Renato Schifani - rappresentano un traguardo di grande rilievo per la Sicilia". - facebook.com facebook

