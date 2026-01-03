Regione prima grana per Fico | scoppia il caso Cuomo centrodestra all' attacco

La nomina di Enzo Cuomo come assessore regionale in quota Partito Democratico nella giunta di Roberto Fico ha suscitato un acceso dibattito politico. Il centrodestra ha subito reagito, evidenziando tensioni e divergenze all’interno del panorama regionale. Questa vicenda mette in luce le delicate dinamiche di alleanze e scelte politiche che caratterizzano la scena regionale, aprendo un confronto sulle modalità di nomina e sulla stabilità delle maggioranze.

È scontro politico sulla nomina di Enzo Cuomo ad assessore regionale in quota Partito Democratico nella giunta guidata da Roberto Fico. Al centro della querelle c'è il ruolo ricoperto fino a pochi giorni fa da Cuomo, sindaco di Portici, e la tempistica delle sue dimissioni.

Roberto Fico, rompicapo giunta: scintille sulle deleghe e c’è il dubbio Sportiello - Ha passato l’intera giornata a Palazzo Santa Lucia Roberto Fico. ilmattino.it

Regione Campania, pronta la prima giunta del governatore Roberto Fico - Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha nominato la sua prima giunta regionale. sorrentopress.it

