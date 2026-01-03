Il presidente della regione Manfredi ha commentato positivamente la nuova giunta Fico, sottolineando la sua composizione equilibrata e ricca di competenze ed esperienze. Secondo le sue parole, si tratta di un team solido, capace di affrontare efficacemente le sfide del territorio. La scelta dei membri dimostra attenzione alla qualità e alla preparazione, elementi fondamentali per un’Amministrazione efficace e responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sicuramente è un’ottima Giunta, equilibrata, con tante competenze ed esperienze. Ha davanti sfide molto impegnative, ma sono molto fiducioso che raggiungerà tutti gli obiettivi che si prefigge e che riuscirà a dare una spinta importante per la crescita della Campania e a garantire i diritti dei cittadini campani”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato la composizione della nuova Giunta regionale della Campania annunciata dal presidente Fico il 31 dicembre scorso. Rispetto alla decisione di Fico di mantenere le deleghe alla sanità, al bilancio e ai fondi europei, Manfredi ha detto: “Credo che in questa fase iniziale è importante che ci sia un’attenta ricognizione e controllo delle risorse sia della sanità che della gestione dei fondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione, Manfredi: “Competenza ed esperienza, ottima la nuova giunta Fico”

Leggi anche: Regione, vertice tra Piero De Luca e Gaetano Manfredi per la Giunta Fico

Leggi anche: Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola»; Regione, Roberto Fico: «Giunta, nessun Cencelli. Piena sintonia con i partiti, trasporti: presto la svolta».

Napoli, il sindaco Manfredi: «Competenza ed esperienza, ottima la nuova giunta Fico» - «Sicuramente è un'ottima Giunta, equilibrata, con tante competenze ed esperienze. ilmattino.it