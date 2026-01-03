Regione Manfredi | Competenza ed esperienza ottima la nuova giunta Fico
Il presidente della regione Manfredi ha commentato positivamente la nuova giunta Fico, sottolineando la sua composizione equilibrata e ricca di competenze ed esperienze. Secondo le sue parole, si tratta di un team solido, capace di affrontare efficacemente le sfide del territorio. La scelta dei membri dimostra attenzione alla qualità e alla preparazione, elementi fondamentali per un’Amministrazione efficace e responsabile.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Sicuramente è un’ottima Giunta, equilibrata, con tante competenze ed esperienze. Ha davanti sfide molto impegnative, ma sono molto fiducioso che raggiungerà tutti gli obiettivi che si prefigge e che riuscirà a dare una spinta importante per la crescita della Campania e a garantire i diritti dei cittadini campani”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato la composizione della nuova Giunta regionale della Campania annunciata dal presidente Fico il 31 dicembre scorso. Rispetto alla decisione di Fico di mantenere le deleghe alla sanità, al bilancio e ai fondi europei, Manfredi ha detto: “Credo che in questa fase iniziale è importante che ci sia un’attenta ricognizione e controllo delle risorse sia della sanità che della gestione dei fondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Regione, vertice tra Piero De Luca e Gaetano Manfredi per la Giunta Fico
Leggi anche: Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe
Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola»; Regione, Roberto Fico: «Giunta, nessun Cencelli. Piena sintonia con i partiti, trasporti: presto la svolta».
Napoli, il sindaco Manfredi: «Competenza ed esperienza, ottima la nuova giunta Fico» - «Sicuramente è un'ottima Giunta, equilibrata, con tante competenze ed esperienze. ilmattino.it
Regione Campania, Fico annuncia la nuova Giunta: tutti i nomi dei 10 assessori - Il governatore ha riservato a sé alcune materie cruciali, come la sanità, il bilancio, i fondi nazionali ed europei. napolitoday.it
Campania, Massimiliano Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale: larga convergenza in Aula - Massimiliano Manfredi è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. sciscianonotizie.it
Con 41 voti, Massimiliano Manfredi guida il nuovo Consiglio Regionale della Campania. Il neo presidente ha parlato delle priorità legislative e della definizione della giunta, mentre il presidente della Regione, Roberto Fico, ha sottolineato l’impegno su sanità, - facebook.com facebook
#Campania #Regione #Consiglio Massimiliano Manfredi è stato eletto Presidente del Consiglio Regionale della Campania. L’esponente del Partito Democratico ha riportato n. 41 voti. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.