Regione Cuomo | La mia nomina rispetta la legge Iannone | Siamo alle comiche iniziali

La nomina di Cuomo come assessore regionale ha suscitato reazioni contrastanti. Cuomo ha dichiarato di aver rispettato tutte le procedure legali, mentre Iannone ha commentato con sarcasmo, definendo la situazione “alle comiche iniziali”. Cuomo ha inoltre precisato di aver presentato formalmente le dimissioni da sindaco di Portici prima della nomina, confermando la volontà di rispettare le norme in vigore.

"Ho formalizzato le mie dimissioni da sindaco della Città di Portici prima della nomina ad Assessore regionale. Risulta evidente come la stessa nomina conferita risulti assolutamente in linea con lo spirito ed il tenore del quadro normativo di riferimento".

Regione, Cuomo: “Mia nomina ad assessore regionale in linea con quadro normativo” - StampaHo formalizzato le mie dimissioni da Sindaco della Città di Portici prima della nomina ad Assessore regionale. salernonotizie.it

Regione, Cuomo replica alle polemiche: “Dimissioni da sindaco prima della nomina, nessuna incompatibilità” - Il neo assessore regionale Enzo Cuomo chiarisce tempi e modalità delle dimissioni da sindaco di Portici, richiamando Statuto campano, Tuel e legge 165 del 2004 per escludere profili di incompatibilità ... ilgazzettinovesuviano.com

Regione, Cuomo: “Mia nomina ad assessore regionale in linea con quadro normativo” - facebook.com facebook

CONTRORDINE COMPAGNI, CUOMO NON È PIÙ ASSESSORE! Quando si diceva che Fico non fosse proprio l’uomo giusto per governare un carrozzone complicato come la Regione #Campania, non era cattiveria... era preveggenza! E adesso, zac, arriva la x.com

