Regione Campania Medici liste d' attesa e fondi | la sanità attende la cura Fico

Il nuovo governo della Campania, guidato da Roberto Fico, ha assunto la delega alla Sanità, proseguendo un percorso già avviato dal suo predecessore Vincenzo De Luca. La regione si trova ad affrontare temi come l’organizzazione dei medici, le liste d’attesa e la gestione dei fondi sanitari, elementi fondamentali per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari locali.

Governo della Salute: il neogovernatore della Campania Roberto Fico ha avocato a sé la delega della Sanità (lo stesso aveva fatto il suo predecessore, Vincenzo De Luca) portando in. Più medici e infermieri, meno liste d'attese: con la manovra i fondi per la sanità 2026 arrivano a 7,4 miliardi. Liste d'attesa, ora la Regione Campania querela Report. Fico ritira la querela contro Report sulle liste d'attesa, era stato l'ultimo atto di De Luca. Giunta Regionale della Campania. Fico ufficializza i nomi e tiene per se la sanità. Ai deluchiani le attività produttive. Sanità, Fico si dissocia da De Luca: «Ritirata la querela a Report presentata dalla Regione Campania». Palermo. Sanità, abbattimento liste d'attesa: le proposte operative del Sindacato medici specialisti accreditati.

Regione Campania, via al Consiglio ma la giunta Fico non c’è: «Sanità, ci sono criticità» - La fotografia della prima riunione dell’assise regionale è quella del presidente della Regione che espone da solo il programma ... ilmattino.it

Giunta regionale Campania, Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l’annuncio - La giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora) ... fanpage.it

Regione Campania - Giunta Fico:la Prefettura blocca la nomina di #VincenzoCuomo ad Assessore. Il Presidente “lavoriamo per risolvere…” #RegioneCampania #GiuntaRegionale #FicoPresidente #Assessori #Politica #NanoTV - facebook.com facebook

Congratulazioni alla nostra portavoce Fiorella #Zabatta, nominata Assessora della Regione Campania. Un incarico importante, con deleghe strategiche: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela de x.com

