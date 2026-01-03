Regine del WRC | Hyundai i20 Rally1

La Hyundai i20 Rally1 rappresenta l’evoluzione della storica Hyundai i20 Coupe WRC, protagonista tra il 2017 e il 2021 nel campionato mondiale rally. Progettata per mantenere alta la competitività del marchio coreano, questa vettura combina tecnologia avanzata e affidabilità, continuando a consolidare la presenza di Hyundai nel mondo dei rally. La sua creazione riflette l’impegno del brand nel perseguire prestazioni di livello, mantenendo fede alle radici sportive e alla tradizione di successo.

La Hyundai i20 Rally1 nasce per raccogliere l'eredità della Hyundai i20 Coupe WRC, protagonista tra il 2017 e il 2021 di una delle fasi più competitive e continue della storia del marchio coreano nei rally. In quel quinquennio Hyundai Motorsport si è affermata come forza stabile ai vertici del WRC, conquistando titoli mondiali costruttori e .

