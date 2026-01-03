Regine del WRC | Ford Puma Rally1

La Ford Puma Rally1, nuova protagonista nel World Rally Championship, sostituisce la Ford Fiesta WRC, che ha caratterizzato il periodo dal 2017 al 2021. Sviluppata da M-Sport, questa vettura rappresenta un’evoluzione tecnologica pensata per offrire prestazioni affidabili e competitive nel rally mondiale. La Puma Rally1 si inserisce come un modello di riferimento, confermando l’impegno di Ford nel settore rally e l’attenzione verso innovazione e qualità.

La Puma Rally1 è stata sviluppata per sostituire la Ford Fiesta WRC, vettura che ha rappresentato per M-Sport una piattaforma di riferimento tra il 2017 e il 2021. In quegli anni, la Fiesta WRC ha consentito alla squadra inglese di restare competitiva ai massimi livelli, conquistando vittorie di prestigio e mantenendo un ruolo centrale nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

