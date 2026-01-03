Re Carlo il piano di Meghan per i figli che spaventa la monarchia
Re Carlo sta lavorando a un rinnovamento della monarchia britannica, rendendola più moderna e snella. Tuttavia, una strategia proposta da Meghan Markle riguardante i figli potrebbe creare nuove tensioni con Buckingham Palace. La situazione mette in discussione l’equilibrio tra le riforme istituzionali e le dinamiche familiari all’interno della famiglia reale.
Mentre Re Carlo è impegnato a ridisegnare il futuro della monarchia britannica in chiave più snella e moderna, una mossa dei Sussex potrebbe riaccendere le tensioni con Buckingham Palace. Al centro della scena ci sarebbero Archie e Lilibet e un possibile nuovo ruolo pubblico che, secondo alcuni osservatori, potrebbe creare non poche preoccupazioni ai vertici della Royal Family. Il piano di Meghan e Harry per i figli. Nei giorni precedenti al Natale, Meghan Markle e Harry hanno fatto un annuncio significativo legato alla loro attività benefica. Dopo cinque anni, la Archewell Foundation ha ufficialmente cambiato nome, diventando Archewell Philanthropies, segnando una nuova fase del loro impegno umanitario. 🔗 Leggi su Dilei.it
