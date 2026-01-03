Rbr Dell’Agnello rinnova Il coach resta fino al 2027 Carasso | Il salto in A? La società è pronta

Rinascita Basket Rimini ha confermato Sandro Dell’Agnello come allenatore per le stagioni 2026-2027. La società ha deciso di proseguire con il progetto avviato, puntando sulla continuità. Carasso ha commentato che la società è pronta per affrontare il salto in Serie A, mantenendo stabilità e obiettivi chiari per il futuro della squadra.

di Loriano Zannoni Rinascita Basket Rimini inizia il 2026 col rinnovo di Sandro Dell'Agnello, che sarà alla guida della squadra anche nel 2026-2027. Per lui sarà, di fatto, il quarto anno al timone di Rbr dopo essere subentrato nel novembre del 2023 a Mattia Ferrari. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato, Paolo Carasso, in una conferenza stampa d'apertura d'anno in cui sono stati toccati diversi temi. Il rinnovo di Dell'Agnello. "Annunciamo una notizia per noi molto importante – dice Carasso –, quella che abbiamo trovato l'accordo assieme a Sandro per prolungare di un anno il nostro matrimonio.

DOLE RIMINI: COACH DELL’AGNELLO RINNOVA FINO AL 2027 x.com

