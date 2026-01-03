Razzia di carte dei Pokémon | 46enne arrestato
A Bastia Umbra, una rapina in un negozio di carte dei Pokémon ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni. La polizia, intervenuta durante il furto, ha arrestato il cittadino italiano in flagranza di reato per furto aggravato. L'episodio si è concluso con il fermo dell’individuo e il recupero della merce.
Razzia nel negozio, ladro catturato e ammanettato. È successo a Bastia Umbra con la polizia che ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 46enne, cittadino italiano.Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia il personale addetto alla sicurezza ha notato l'uomo prendere e.
