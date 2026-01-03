Raul Cremona e il suo Festival della Magia | Noi maghi una banda di malati Presi il bacillus magicus da bimbo

Raul Cremona presenta il suo Festival della Magia, un evento che unisce passione e tradizione. Con il suo stile sobrio e raffinato, Cremona invita il pubblico a scoprire il mondo della magia attraverso un’interpretazione elegante e autentica. Un’occasione per apprezzare l’arte magica in un contesto che valorizza la storia e il fascino di questa disciplina. Il festival si svolge a Milano, portando un tocco di classe e mistero alla città.

Milano, 3 gennaio 2026 – Sembra sempre un po' fuori dal tempo. Con quel fascino agée che proviene da lontano. Ricordi di un bambino anni '80. E invece i linguaggi dei prestigiatori sono in evoluzione. Parlano alla contemporaneità. E (soprattutto) sono capaci di fare innamorare grandi e piccini. Di stupire con un "wow!". Come ogni volta ci ricorda il Festival della Magia di Raul Cremona, fino al 6 gennai o al Manzoni. Ottava edizione. Per questa produzione Amaca diretta da Carlo Negri. Cinque giorni di ospiti internazionali fra robot umani, trasformisti, giocolieri, illusionisti. Altro che Harry Potter.

Capodanno a teatro con Raul - Il Festival Internazionale della Magia di Milano, giunto alla sua ottava edizione, per la prima volta nella sua storia, abbandonerà le tradizionali sedi meneghine per illuminare la Notte di Capodanno. cremonaoggi.it

Sold out e pubblico entusiasta - n un Ponchielli sold out per la notte di San Silvestro è andato in scena il Festival della Magia un viaggio tra illusione, realtà e immaginazione nato da un’intuizione ... cremonaoggi.it

