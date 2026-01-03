Secondo fonti spagnole, l’Atletico Madrid non ha intenzione di cedere Giacomo Raspadori nel breve termine. La società non ha ancora avviato trattative di mercato per il giocatore, che rimane quindi sotto contratto con il club. La situazione attuale non indica un'imminente partenza, e eventuali sviluppi saranno comunicati ufficialmente nelle prossime settimane.

Dalla Spagna, non danno Giacomo Raspadori in uscita dall’ Atletico Madrid, almeno nei prossimi giorni. Il giocatore era stato accostato a diversi club italiani, tra cui anche un possibile ritorno al Napoli, con la Roma però in pole. Raspadori tra Atletico Madrid e Roma. Come riportato da Marca: «È lontano dall’essere venduto », parlando del futuro di Raspadori. L’attaccante, che è all’Atletico solo da pochi mesi, potrebbe partire per la Roma nei prossimi giorni. O no, perché secondo le nostre informazioni non c’è fretta o necessità di chiudere un accordo che in ogni caso non è imminente. Le notizie che arrivano da Roma non sono conformi alla realtà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Raspadori, l’Atletico Madrid non ha fretta di cederlo

