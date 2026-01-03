Raspadori blocca la Roma e attende le mosse di Lazio e Napoli Gazzetta

Giacomo Raspadori, attualmente in fase di transizione, è al centro delle dinamiche di mercato del calcio italiano. Dopo aver lasciato Napoli e aver avuto un breve periodo all'Atletico Madrid, il suo futuro sembra ancora da definire. Mentre la Roma si ferma, in attesa di sviluppi da Lazio e Napoli, Raspadori continua a valutare le opportunità per trovare una collocazione stabile e soddisfacente.

Giacomo Raspadori l'attaccante con la valigia. È vicino alla sua terza squadra in meno di un anno. A maggio era a Napoli, in estate è andato all'Atletico di Simeone e ora ha già rotto con i colchoneros dove gioca poco (come giocava poco a Napoli) ed è desideroso di una nuova avventura. Alle porte c'è la Roma di Gasperini che lo aspetta a braccia aperte. Ora però che i due club hanno trovato un accordo, è proprio l'attaccante ad avere dei dubbi. Ne scrive la Gazzetta dello Sport "Quindi la dirigenza dei colchoneros ha provveduto a mettere al corrente della situazione anche il giocatore, che nei giorni scorsi aveva già parlato con la Roma (pure con Gasperini) ma che comunque ha chiesto altre 48 ore di riflessione.

