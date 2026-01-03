Raspadori al Napoli Di Marzio conferma | Conte sta pensando seriamente di riportarlo in Campania Trattativa in stand-by con la Roma

Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, è al centro di voci di mercato riguardanti un possibile ritorno al Napoli, con conferme da parte di Di Marzio. La trattativa con la Roma è al momento in stand-by, mentre il tecnico Conte sarebbe seriamente interessato a riportarlo in Campania. La situazione resta in evoluzione, con l’interesse delle squadre italiane che si intensifica nel mercato di gennaio.

Il futuro di Giacomo Raspadori resta uno dei temi più caldi di questo mercato di gennaio. L'attaccante italiano, approdato all'Atletico Madrid solo sei mesi fa, non vorrebbe lasciare la capitale spagnola così presto: un addio immediato verrebbe vissuto come una sconfitta personale e professionale, soprattutto dopo la scelta coraggiosa di mettersi alla prova in un .

Raspadori blocca la Roma e attende le mosse di Lazio e Napoli (Gazzetta) - Raspadori sta considerando il trasferimento alla Roma, ma vuole aspettare le mosse di Lazio e Napoli prima di chiudere ... ilnapolista.it

Atletico Madrid, Raspadori: “Qui sono felice. Inter avversario tosto, ma vogliamo vincere” - Tra i trasferimenti più interessanti della scorsa sessione di calciomercato c’è stato il passaggio di Giacomo Raspadori dal Napoli all’Atletico Madrid. gianlucadimarzio.com

Per la #Roma non solo #Raspadori: Dovbyk proposto al #Napoli. E su Chiesa... x.com

#Raspadori prende tempo con la #Roma Altri due club sull'ex #Napoli - facebook.com facebook

