Rapina all’interno del market | arrestato Un altro giovane fermato per spaccio

Nella giornata del 31 dicembre, a Arezzo, la Squadra Volante della Questura ha tratto in arresto un giovane coinvolto in una rapina all’interno di un centro commerciale, mentre un altro ragazzo è stato fermato per spaccio. Questi interventi evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza urbana durante il periodo di fine anno.

AREZZO La rapina messa a segno all'interno di un centro commerciale nel pomeriggio del 31 dicembre è solo uno degli episodi che fotografano l'intensa attività di controllo svolta dalla Squadra Volante della Questura di Arezzo tra la fine e l'inizio dell'anno. In quell'occasione un uomo è stato arrestato per rapina impropria: dopo aver sottratto merce dagli scaffali, ha cercato di guadagnarsi la fuga opponendo resistenza, ma è stato rapidamente bloccato dagli agenti intervenuti sul posto. Poche ore dopo, nella serata di Capodanno, un secondo arresto ha riguardato un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

