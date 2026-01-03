Raid vandalico al campo da basket | Non ci rassegniamo alla barbarie

Il campo da basket di Ground Giglio, situato vicino alla parrocchia, continua a essere oggetto di atti vandalici da diversi mesi. Nonostante gli interventi e le segnalazioni, si registra ancora un clima di incuria e degrado. È importante sensibilizzare la comunità e adottare misure per garantire la sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici, affinché siano di nuovo fruibili e valorizzati.

Non c’è pace per Ground Giglio, il campo da basket attiguo ai locali della parrocchia che ormai da diversi mesi subisce la mano pesante dei vandali. Ad accendere i riflettori sullo stato di degrado del campetto è stato il comitato dei residenti che, nel primo giorno dell’anno, ha trovato la recinzione completamente squarciata. Un rammendo di fortuna non è bastato a fermare l’azione dei malintenzionati. Ieri il recinto è stato di nuovo preso d’assalto. "La situazione è diventata insostenibile - ha spiegato a La Nazione Stefano Neri, referente del comitato Giglio - A partire dalla primavera del 2025 sono sorti i primi problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raid vandalico al campo da basket: "Non ci rassegniamo alla barbarie" Leggi anche: Raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova: danni e svastiche sulle pareti Leggi anche: Raid vandalico durante l’occupazione al liceo Da Vinci di genova: “Gridavano Viva il Duce” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Raid vandalico al campo da basket: Non ci rassegniamo alla barbarie. Raid vandalico al campo da basket: "Non ci rassegniamo alla barbarie" - Ad accendere i riflettori sullo stato di degrado del campetto è stato il comitato dei residenti e il presidente. lanazione.it

Raid vandalico a Locate. Devastata la colonia felina - Il sindaco Serranò: l’area è proprietà privata, noi in campo per acquisirla. ilgiorno.it

Napoli Est, ancora un raid vandalico contro il centro culturale Asterix Tgr Rai Polizia di Stato - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.