Raid a CaracasColombia | Onu si riunisca

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha dichiarato che Caracas è stata colpita da bombardamenti, con esplosioni registrate in diverse zone della capitale venezuelana. L’evento ha spinto le autorità colombiane a chiedere una riunione urgente dell’ONU e dell’Organizzazione degli Stati Americani per affrontare la situazione. La situazione rimane in evoluzione e richiede attenzione internazionale per verificare i fatti e garantire la stabilità nella regione.

9.26 Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato che Caracas è sotto bombardamento, dopo che nelle prime ore del mattino sono state udite detonazioni ed esplosioni in varie parti della capitale venezuelana, e ha chiesto riunioni urgenti dell'Onu e dell'Organizzazione degli Stati Americani. Petro sottolinea che la Colombia è membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che la riunione deve essere convocata immediatamente per "ristabilire la legalità internazionale dopo l'aggressione contro il Venezuela".

