Ragazza uccisa nel cortile La svolta | c’è un indagato Ha precedenti per stupro

Una giovane donna è stata trovata morta nel cortile di un condominio a Milano. Dopo le indagini, è stato iscritto nel registro degli indagati un uomo con precedenti per stupro. La vicenda si è sviluppata in breve tempo, coinvolgendo anche un tentativo di rapina in metropolitana. La procura sta approfondendo le circostanze di quanto accaduto, mantenendo il massimo riserbo sull’indagine.

di Nicola Palma MILANO Tutto in 45 minuti. Dal raid in metrò per derubare una donna all'ingresso nel super condominio di via Paruta insieme ad Aurora Livoli. Emilio Gabriel Valdez Velazco, peruviano di 57 anni irregolare e con un precedente penale per violenza sessuale datato 4 agosto 2019, è stato fermato dai carabinieri per la tentata rapina in metropolitana e indagato per omicidio nell'inchiesta aperta dal pm Antonio Pansa sulla morte della diciannovenne sparita dalla provincia di Latina lo scorso 4 novembre e ritrovata senza vita cinque giorni fa. I primi esiti dell' autopsia, eseguita ieri dopo il riconoscimento da parte dei genitori adottivi, dicono che la ragazza sarebbe stata strangolata; bisognerà invece attendere i risultati dei test istologici per capire se sia stata anche violentata.

