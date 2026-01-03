Ragazza accoltellata alla stazione di Formia ferita una 22enne

Una giovane di 22 anni è stata ferita con un coltello alla stazione di Formia all’alba del 3 gennaio, intorno alle 5. L’incidente è avvenuto presso lo scalo ferroviario nel sud pontino. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una ragazza di 22 anni è stata accoltellata all'alba alla stazione di Formia. Da quanto si apprende i fatti sono avvenuti intorno alle 5 di oggi, 3 gennaio, allo scalo ferroviario della città che si trova nel sud pontino.Dalle primissime informazioni emerse la giovane si trovava insieme a un.

