Raffica di esplosioni e aerei sopra Caracas Maduro | gravissima aggressione Usa

Il governo venezuelano ha denunciato un’aggressione militare degli Stati Uniti a Caracas, dopo una serie di esplosioni che hanno interessato la capitale e altre zone del paese. L’incidente ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità regionale, mentre le autorità venezuelane valutano le conseguenze di quanto accaduto.

Roma, 3 gen. (askanews) – Il governo venezuelano ha denunciato una “aggressione militare” da parte degli Stati Uniti, dopo che una serie di esplosioni ha scosso la capitale Caracas e altre regioni nelle prime ore di oggi. Secondo una dichiarazione ufficiale, gli attacchi hanno colpito anche gli stati di Miranda, Aragua e La Guaira, e il presidente Nicolás Maduro ha proclamato lo stato di emergenza nazionale e ordinato la mobilitazione immediata delle forze di difesa. Dettagli degli eventi Le esplosioni sono state segnalate a partire dalle ore 2:00 locali (le 7 in Italia). Testimoni oculari di Reuters e immagini diffuse sui social media hanno documentato la presenza di aerei nei cieli della capitale venezuelana, mentre si udivano boati e si levavano colonne di fumo nero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

