Radix su Rai3 racconta Ascoli Piceno | Cento Torri Quintana e Saturnino

Radix su Rai3 approfondisce l’identità di Ascoli Piceno, tra storia e tradizioni, nella terza puntata condotta da Edoardo Sylos Labini. Ospiti di questa puntata sono Papetti, Melosso e Saturnino, che condividono ricordi e prospettive sulla città, famosa per i suoi monumenti, la Quintana e il simbolo Saturnino. Un’occasione per scoprire le radici e l’anima di Ascoli Piceno, tra passato e presente.

Radix, il viaggio identitario di Edoardo Sylos Labini, dedica la terza puntata ad Ascoli Piceno. Ospiti Papetti, Melosso e Saturnino. In onda su Rai3 martedì 6 gennaio in seconda serata, puntata disponibile su RaiPlay.

Ascoli Piceno protagonista della seconda puntata di Radix - Domani sera su Rai3 il programma condotto da Edoardo Sylos Labini dedica una puntata ad Ascoli Piceno, tra centro storico, Quintana e grandi personaggi della tradizione cittadina ... lanuovariviera.it

RADIX un viaggio identitario. Le province italiane tra cultura e ricordi - Da martedì 23 dicembre, in seconda serata su Rai 3, arriva Radix, un viaggio culturale tra le province italiane insieme a ciceroni locali e volti amati dal pubblico. politicamentecorretto.com

Sarà Ascoli Piceno la protagonista della prossima puntata di Radix in onda martedì 6 gennaio alle 23.15 su Rai3. Il direttore dei Musei Civici della cittadina marchigiana il prof. Stefano Papetti ed un mito della musica italiana, Saturnino, ci porteranno alla scop - facebook.com facebook

