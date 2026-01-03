Qui Senigallia Vigor Tonelli sì o no? | La diretta tv non c’è
Non è ancora chiaro se Simone Tonelli sarà disponibile per il derby di domani contro la Maceratese. La diretta televisiva dell’incontro non sarà trasmessa, lasciando incertezza sulle scelte di formazione. Restano da capire le condizioni del giocatore e le decisioni dello staff tecnico, che influiranno sulla presenza di Tonelli in campo.
Simone Tonelli sarà a disposizione per il derby di domani pomeriggio contro la Maceratese? Al momento è questa la domanda cruciale. Se la risposta dovesse essere affermativa, mister Clementi avrebbe non solo un uomo in più nelle rotazioni di un centrocampo da settimane rimaneggiato, ma anche nuove ed intriganti soluzioni tattiche. Nel bel mezzo dell’emergenza, la formazione vigorina si è affidata alla coppia di mediani composta da Grandis e Gambini. Con De Feo più libero di spaziare tra le linee, diventando così un collante tra centrocampo e attacco. Tutti hanno fatto la loro parte, tre successi consecutivi non sono certo casuali, ma è chiaro che un po’ di alternanza non dispiacerebbe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
