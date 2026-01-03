Qui Ancona Ostia sale la tensione Vincere per sognare
Domani all’Anco Marzio di Lido di Ostia si disputa il big match tra Ostiamare e Ancona, che segna il ritorno in campo delle due squadre. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con l’obiettivo di proseguire il cammino in campionato. La tensione si fa sentire, mentre i club preparano la sfida con l’intento di ottenere un risultato positivo.
Sale la tensione e cresce l’attesa per il big match di domani all’Anco Marzio di Lido di Ostia, dove l’ Ancona riprenderà il campionato con la prima di ritorno proprio in casa della capolista Ostiamare. Una ripresa che per i dorici dovrà coincidere anche con un risultato il più positivo possibile, anche per alimentare l’entusiasmo nella corsa all’inseguimento della battistrada che ha disputato un girone d’andata pazzesco. Se l’Ancona vorrà provare ad agganciare l’Ostiamare – ma davanti c’è anche il Teramo – dovrà tentare di disputare un girone di ritorno di altissimo livello, certamente superiore a quello delle sue due principali antagoniste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
