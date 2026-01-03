Questo video non mostra i cittadini venezuelani che festeggiano la cattura di Maduro

Questo video mostra scene di cittadini venezuelani che rimuovono manifesti con il volto di Maduro, dopo la sua cattura da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, non vi sono prove che le immagini siano autentiche o rappresentino effettivamente un festeggiamento. È importante verificare le fonti prima di trarre conclusioni su eventi di questa portata, considerando la diffusione di contenuti non verificati sui social media.

A seguito della cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti, circola sui social un video che mostrerebbe i cittadini venezuelani, festanti, mentre abbattono dei manifesti raffiguranti il suo volto. Le immagini, quindi, testimonierebbero una reazione attuale, ma le scene risalgono al 2024. Per chi ha fretta. La clip non è falsa e mostra un evento reale, ma non riguarda l'attuale cattura di Maduro.. Il video è stato girato nel luglio 2024.. Analisi. Il video è stato condiviso come attuale anche da alcune testate italiane: Oltre a La Sicilia, la clip è stata condivisa anche da Il Foglio: La vera storia del video.

Video. L'Ecuador chiude il confine ai migranti venezuelani - Lunedì 26 agosto l'Ecuador ha chiuso il confine a centinaia di venezuelani in attesa di attraversare. it.euronews.com

