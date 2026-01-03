Quest' anno nella moda spero di vedere queste cose

Quest'anno, nella moda, ci aspettiamo scelte autentiche e raffinate, con un'attenzione particolare ai dettagli e alla sostenibilità.

Lo sentite questo silenzio? È la calma degli ultimi giorni di festa, la lunga coda del Natale che ha improvvisamente azzerato i nostri e dato tregua alle nostre caselle di posta. Niente comunicati stampa, niente notizie dell'ultimo minuto e niente ore passate davanti allo schermo di un computer cercando di chiudere nel miglior modo possibile l'ultima storia della settimana. Personalmente è un momento di detox dalla moda, una manciata di giorni in cui smetto di pensare a sfilate e designer per pensare ad altro, magari anche a nulla.

